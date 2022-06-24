Червень, 23 в 22:29

Україні офіційно надали статус кандидата на членство у Європейському Союзі. На одноголосне рішення 27 країн-членів організації відреагували українські політики.

Президент України Володимир Зеленський назвав це історичним та унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

– Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн та лідерам ЄС за підтримку. Майбутнє України в ЄС, – зазначив Володимир Зеленський.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ???????? та ????????. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

– Статус кандидата на членство в ЄС – наш, – коротко написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

We ???????? have got the ???????? candidacy. Thanks to @vonderleyen, @CharlesMichel, @JosepBorrellF, our European allies, and the @ZelenskyyUa team, which works like a clockwork. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 23, 2022

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що статус кандидата на членство в ЄС – це нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу.

– Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави, – додав він.

Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в #ЄС це – нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу. 1/2 https://t.co/SemfuA6MbP — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 23, 2022

На подію також відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

– Замість тисячі слів… Україна виборола своє омріяне роками YES від ЄС! А наступна зупинка: “Україна – країна-член ЄС”, – каже політик.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, Україна заплатила за цей шанс дуже високу ціну. Він каже, що треба ще багато чого зробити на шляху до європейської родини. Але мер впевнений, що Україна зробить все необхідне, виконає всі умови й ухвалить необхідні закони.

– Бо інакше – у нашої держави немає майбутнього. А саме за нього гинуть наші найкращі захисники. Тому Україна впорається! І стане успішною і сильною європейською державою, – додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що 23 червня починається довгий шлях, який Україна пройде разом з ЄС. Він каже, що український народ належить до європейської родини.

???????????????? @DmytroKuleba and @JosepBorrellF: ❝Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. Ukraine and the EU stand together for peace.❞#welcomEUkraine

Welcome stronger Union! pic.twitter.com/8mrzKd15dJ — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) June 23, 2022

– Ще один крок по досягненню мрії, заради якої стояв Євромайдан! – прокоментував міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм впевнений, що у лідерів ЄС не було іншого вибору, як надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

– Цей вибір зробили ми. Наше покоління. Заплативши за нього дуже, дуже, дуже дорого, – додав він.

Український співак та експолітик Святослав Вакарчук також прокоментував цю подію.

– Для мене Європа – це завжди було про дві ключові цінності: гідність та свободу. Останні вісім років і чотири місяці Україна б’ється саме за це! І не лише для себе, а й для всієї європейської цивілізації. Тож сьогоднішнє рішення більш ніж на часі, – написав він.