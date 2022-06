Україні офіційно надали статус кандидата на членство у Європейському Союзі. На одноголосне рішення 27 країн-членів організації відреагували українські політики.

Президент України Володимир Зеленський назвав це історичним та унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

Thanks to @vonderleyen , @CharlesMichel , @JosepBorrellF , our European allies, and the @ZelenskyyUa team, which works like a clockwork.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що статус кандидата на членство в ЄС – це нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу.

На подію також відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, Україна заплатила за цей шанс дуже високу ціну. Він каже, що треба ще багато чого зробити на шляху до європейської родини. Але мер впевнений, що Україна зробить все необхідне, виконає всі умови й ухвалить необхідні закони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що 23 червня починається довгий шлях, який Україна пройде разом з ЄС. Він каже, що український народ належить до європейської родини.

???????????????? @DmytroKuleba and @JosepBorrellF: ❝Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. Ukraine and the EU stand together for peace.❞#welcomEUkraine

Welcome stronger Union! pic.twitter.com/8mrzKd15dJ

