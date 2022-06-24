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Факти / Україна / Політика

Через деякий час на полі бою будуть зміни на користь України – Резніков

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з представниками Наглядової ради міжнародної незалежної організації Ялтинська Європейська Стратегія (YES). Вони обговорили питання безпекової ситуації та міжнародної підтримки України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

– Вдячний народам Естонії, Швеції, Польщі та Німеччини за військову допомогу нашим Збройним Силам. Ваша підтримка дуже важлива, а надана зброя – ефективно використовується на передовій! – зазначив він.

Крім того, очільник Міноборони стверджує, що Україна сподівається отримати чергове озброєння від західних друзів, зокрема, більшу кількість сучасної 155-мм артилерії, безпілотних літальних апаратів для виявлення ворожих об’єктів та засобів РЕБ.

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За його словами, Україні потрібно більше зброї, щоб зупинити Росію й захистити Україну і Європу від країни-терориста. Резніков наголосив, що зараз армія РФ активно будує фортифікаційні споруди, укріплює оборону, бо боїться наступу ЗСУ.

– Ми на своїй землі. І ми будемо її звільняти. Через деякий час будуть зміни на полі бою на нашу користь. Так, РФ використовує дорогу зброю, щоб знищити Україну, але її кількість з кожним днем зменшується. Наші військові воюють розумно і грамотно. Маємо стабілізувати обстановку на полі бою та вигнати російську армію з української землі, – каже Резніков.

Раніше міністр оборони заявляв, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів.

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Фото: Міноборони

Джерело: Міноборони
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