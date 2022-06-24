Червень, 24 в 0:13

Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

Про це повідомила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, вступ до ЄС – досить тривала бюрократична процедура, адже є певні етапи, які потрібно пройти. Перш за все – це рекомендації, які зазначені у висновку Європейської комісії.

Зараз дивляться

– Тільки після того, як ми виконаємо усі рекомендації, буде прийнято рішення про відкриття переговорних процедур. Але це буде не раніше наступного року, адже оцінку виконання робитимуть в грудні. А переговорні процедури зазвичай теж тривають декілька років, – зазначила Форсюк.

Також вона стверджує, що Україні потрібно буде повністю запроваджувати законодавство ЄС, адже воно на момент членства має стати невід’ємною частиною законодавства України.

Форсюк наголошує, що не варто очікувати, що цей процес буде швидким. Так, очікуваний термін вступу України до ЄС – 2029 рік, а раніше – малоймовірно, через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно ухвалити та імплементувати.

Нині ж – набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

Експерт уточнила, що доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах практично безкоштовно. Вона впевнена, що статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах.