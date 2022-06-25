Червень, 24 в 23:34

Росія вже програла війну, а російський диктатор Володимир Путін не досягне своєї мети.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу 24 червня. За його словами, США продовжуватимуть підтримку України в протистоянні російській агресії.

– Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам казав, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі. Суверенна і незалежна Україна буде існувати довше, ніж житиме Путін, – зазначив він.

Блінкен стверджує, що РФ, попри досягнення певних успіхів на Донбасі, далека від вирішальної перемоги, а ті досягнення, які вона вже має, обійшлися їй надзвичайно високою ціною.

Зараз дивляться

– За повідомленнями, з початку вторгнення загинули або зазнали поранень десятки тисяч російських військових. Росія продовжує втрачати танки, авіацію, бронетехніку у великих кількостях, – каже держсекретар США.

Також він додав, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе зруйновані нею ж міста, українські захисники відійдуть на більш укріплені позиції, де зможуть ефективно оборонятися.

За даними розвідки США, армія РФ страждає від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем з технікою та керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.