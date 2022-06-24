Голова Служби безпеки України Іван Баканов перебуває на посаді з 29 серпня 2019 року. Але 24 червня з’явилася інформація, що Володимир Зеленський може звільнити Баканова через низку військових невдач у Херсоні.

Іван Баканов – бізнесмен, один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.

Іван Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Академію праці й соціальних відносин у Києві.

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З 25 січня 2013 – керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ Студія Квартал-95.

У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов – глава передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

22 травня Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

28 травня 2019 року призначений членом РНБО. Член Національної ради з питань антикорупційної політики (з 16 липня 2019).

З 2022 року став членом Ставки верховного головнокомандувача.

Одружений з Оксаною Лазаренко, подружжя виховує сина.

Діяльність на посаді голови СБУ

За час перебування Баканова на чолі СБУ Служба провела ряд резонансних операцій. Зокрема, було затримано одного з лідерів ІДІЛ Аль Бара Шишані, який переховувався в Україні.

Також СБУ затримала найбільшу за всю історію України партію контрабанди тютюну на суму більше 120 млн грн.

Крім того, 12 квітня 2022 року СБУ затримала лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Після чого Медведчук надав дуже важливі свідчення у відкритих проти нього справах, а саме про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014-2015 роках (закупівлю його в терористичних формувань “ЛНР/ДНР”) та про виведення з державної у приватну власність частини нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок.

Саме на підставі цих доказів і версій було оголошено підозри як Медведчуку, так і п’ятому президенту України Петрові Порошенку.