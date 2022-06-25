Червень, 25 в 13:58

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими звільнив українських послів у п’яти державах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані.

Відповідні документи, датовані 24 червня, оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Так, президент звільнив:

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• Сергія Бурдиляка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Ісламській Республіці Іран (указ № 439);

• Ігоря Долгова з посади посла України в Грузії (указ № 440);

• Юрія Мушку з посади посла в Словацькій Республіці (указ № 441);

• Інну Огнівець з посади посла в Португальській Республіці (указ № 442);

• Ігоря Осташа з посади надзвичайного і повноважного посла в Ліванській Республіці (указ № 443).

Причини звільнення послів у документах не зазначаються.

Крім того, Володимир Зеленський підписав два укази про призначення послів у Новій Зеландії та Республіці Таджикистан.

Послом України в Новій Зеландії став Василь Мирошниченко, який за сумісництвом також обіймає посаду посла в Австралії (указ № 445). Водночас українське посольство в Таджикистані очолив Валерій Євдокимов (указ № 444).

Ще наприкінці березня Зеленський відкликав послів України з Марокко та Грузії. Він мотивував своє рішення тим, що не всі очільники українських дипломатичних представництв готові працювати на оборону України (в питаннях зброї, санкцій, обмежень для російського бізнесу). Президент зазначав, що є ті, хто “даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишитися при посаді”.

Зеленський наголошував, що чекає на результати роботи послів у Латинській Америці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії та країнах Африки.