Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив українських послів у Грузії, Словаччині та ще трьох країнах

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими звільнив українських послів у п’яти державах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані.

Відповідні документи, датовані 24 червня, оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Так, президент звільнив:

Зараз дивляться

Сергія Бурдиляка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Ісламській Республіці Іран (указ № 439);

Ігоря Долгова з посади посла України в Грузії (указ № 440);

Юрія Мушку з посади посла в Словацькій Республіці (указ № 441);

Інну Огнівець з посади посла в Португальській Республіці (указ № 442);

Ігоря Осташа з посади надзвичайного і повноважного посла в Ліванській Республіці (указ № 443).

Причини звільнення послів у документах не зазначаються.

Крім того, Володимир Зеленський підписав два укази про призначення послів у Новій Зеландії та Республіці Таджикистан.

Послом України в Новій Зеландії став Василь Мирошниченко, який за сумісництвом також обіймає посаду посла в Австралії (указ № 445). Водночас українське посольство в Таджикистані очолив Валерій Євдокимов (указ № 444).

Ще наприкінці березня Зеленський відкликав послів України з Марокко та Грузії. Він мотивував своє рішення тим, що не всі очільники українських дипломатичних представництв готові працювати на оборону України (в питаннях зброї, санкцій, обмежень для російського бізнесу). Президент зазначав, що є ті, хто “даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишитися при посаді”.

Зеленський наголошував, що чекає на результати роботи послів у Латинській Америці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії та країнах Африки.

Читайте
Зеленський започаткував нову традицію вручення вірчих грамот та зустрів трьох послів

Джерело: Офіс президента
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка