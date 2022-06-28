Червень, 28 в 17:48

Кабінет міністрів планує на час війни обмежити виплати членам наглядових рад до 15 мінімальних зарплат.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, проєкт рішення про обмеження виплат вчора від Мінекономіки направили до Кабінету міністрів.

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– Стосується він і керівництва держкомпаній. Пропонується до завершення військового стану зробити таке обмеження до 15 мінімальних зарплат, – зазначив депутат.

На думку нардепа, таке рішення в кращому випадку є популізмом, а в гіршому – цілеспрямованою шкодою.