Членам наглядових рад на час війни планують обмежити виплати
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Кабінет міністрів планує на час війни обмежити виплати членам наглядових рад до 15 мінімальних зарплат.
Про це повідомив народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За його словами, проєкт рішення про обмеження виплат вчора від Мінекономіки направили до Кабінету міністрів.
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– Стосується він і керівництва держкомпаній. Пропонується до завершення військового стану зробити таке обмеження до 15 мінімальних зарплат, – зазначив депутат.
На думку нардепа, таке рішення в кращому випадку є популізмом, а в гіршому – цілеспрямованою шкодою.