Цей курс ми не змінюємо: Зеленський про майбутнє членство України в ЄС

Червень, 28 в 19:00

В Офісі президента під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада щодо підготовки України до майбутнього членства у Євросоюзі після отримання статусу кандидата.

Глава держави подякував її учасникам за роботу, завдяки якій досягнуто історичне рішення, проте наголосив, що тепер треба чітко окреслити наступні завдання для всіх гілок влади, щоб оперативно рухатися в напрямку набуття повноправного членства в ЄС.

– Ми не маємо зупинятися. Поставлено завдання, ми дали нашим людям важливі обіцянки. Цей курс ми не змінюємо, – сказав Зеленський.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль своєю чергою повідомив, що статус кандидата дає змогу розпочинати секторальні перемовини, і зараз в роботі вісім напрямів.

За його словами, йдеться зокрема про так званий митний безвіз, тобто приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), підготовку до підписання Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень, що має відбутися найближчими днями.

Глава уряду зауважив, що важливим також є створення спільного простору роумінгу між Україною та ЄС, а ще – приєднання до єдиної зони платежів у євро без комісії тощо.

Говорили учасники наради і про законопроєкти для європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначені як пріоритетні.