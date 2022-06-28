Гітлер так хотів схилити Лондон до капітуляції: Фесенко про заяви Пєскова та погрози Роскосмосу

Червень, 28 в 17:22

Перед початком саміту НАТО у Мадриді російська структура Роскосмос оприлюднила супутникові знімки місяця його проведення та координати так званих центрів ухвалення рішень.

Політолог Вадим Фесенко наголосив в ефірі телемарафону Єдині новини, що це стиль Росії, як і обстріли мирного населення, великих українських міст.

Єдиною метою таких дій, він називає – залякування.

Зараз дивляться

— Так діяв Адольф Гітлер у 1940-му, коли з подачі Германа Герінга організував масові бомбардування британських міст з метою залякування. Схилити до капітуляції перед Німеччиною. Зараз Путін хоче схилити Україну до капітуляції через залякування. Він хоче деморалізувати українців та українське керівництво. Фактично це підтвердив Пєсков, прессекретар Путіна своєю заявою, що, мовляв, війну можна закінчити за один день: Хай Україна капітулює, і все буде гаразд. Ось вам один в один стиль Гітлера та Путіна. В цьому сенсі вони тотожні.

За словами Фесенка, своїми заявами, які лунають з уст деяких депутатів російської Думи, що Росія може завдати ядерного удару по Лондону – вони залякують Захід.

Сьогодні, 28 червня, російські ЗМІ оприлюднили заяву речника російського президента Дмитра Пєскова, в якій він назвав умову для завершення повномасштабної війни, яку розв’язала Росія в Україні.

У ній він заявив, що Київ може припинити “все до кінця поточної доби”. Для цього, за словами Пєскова, президент України має віддати наказ українським військовим скласти зброю. Ще однією умовою він назвав “виконання умов РФ”.

Але самими лише балачками Пєскова в Росії не обмежилися. Російська державна корпорація Роскосмос опублікувала супутникові знімки “центрів ухвалення рішень” у Мадриді, Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі, “про всяк випадок” вказавши їхні координати.

У дописі російської структури зазначили, що “Роскосмос публікує супутникові фото місця проведення саміту і тих самих “центрів прийняття рішень”, які підтримують українських націоналістів”.

28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО, на якому розглянуть сучасні виклики для європейської та євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Північноатлантичного альянсу та ухвалять нову стратегічну концепцію.

Під час саміту лідери країн Альянсу ухвалять рішення про надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки.

Фото: Pexels, Bundesarchiv