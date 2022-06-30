Арахамія прокоментував чутки про ймовірну заміну Шмигаля

Червень, 30 в 16:13

Питання заміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ні у фракції Слуга народу, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється.

Про це повідомив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія, прокоментувавши публікації ЗМІ про можливі кадрові перестановки в уряді.

– Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань. Щодо інших членів уряду, то точкові ротації в Кабінеті міністрів відбуваються на постійній основі, – пояснив він.

Також Арахамія додав, що кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. Він запевнив, що коли такі рішення будуть, про них повідомлять.

Зараз дивляться