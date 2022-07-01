Конкурс на керівника НАБУ оголосять найближчим часом – Зеленський
Фото: НАБУ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосять найближчим часом.
Про це очільник держави сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Києві.
– Щодо НАБУ: конкурс мають оголосити, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це зроблять, – заявив Зеленський.
До того ж спеціальна комісія наразі вивчає питання призначення голови САП (Спеціальної антикорупційної прокуратури).
Зараз дивляться
– Стосовно керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує Генеральний прокурор, а не президент, – додав Володимир Зеленський.