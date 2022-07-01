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Факти / Україна / Політика

Конкурс на керівника НАБУ оголосять найближчим часом – Зеленський

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
НАБУ
Фото: НАБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосять найближчим часом.

Про це очільник держави сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Києві.

– Щодо НАБУ: конкурс мають оголосити, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це зроблять, – заявив Зеленський.

До того ж спеціальна комісія наразі вивчає питання призначення голови САП (Спеціальної антикорупційної прокуратури).

Зараз дивляться

– Стосовно керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує Генеральний прокурор, а не президент, – додав Володимир Зеленський.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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