Австралія додатково надасть України військову допомогу на $100 млн – прем’єр

Липень, 03 в 20:17

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албенізі, який сьогодні вперше прибув з візитом до Києва, після переговорів з президентом Володимиром Зеленським заявив про надання Україні додатково $100 млн у вигляді військово-технічної допомоги, а щодо РФ – про запровадження нових санкцій.

– Я пишаюся тим, що Австралія серед тих країн, які найбільше допомагають Україні. І сьогодні ми оголошуємо про надання додаткових $100 млн у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали $390 млн, – сказав він на брифінгу після зустрічі з Зеленським.

За його словами, Україна також отримає від Автралії додатково 14 БТРів та 20 бронемашин Bushmaster.

– Таким чином, загальна кількість Bushmaster склала 60 штук. Ми також надаватимемо додаткове військове обладнання, безпілотники та допомогу прикордонним військам, – уточнив Албенізі.

Глава австралійського уряду анонсував зняття мита на українські товари і водночас введення додаткових фінансових санкцій та заборону на подорожі щодо 16 російських міністрів та олігархів.

Зараз дивляться

– Це зачіпає 62 особи та понад 300 інших суб’’єктів. Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати війну, – підсумував він.

Володимир Зеленський у свою чергу подякував Албенізі за підтримку у такий складний для України час.

– Це перший візит керівника уряду Австралії в нашу столицю за всю історію відносин наших держав. Дуже цінуємо і дуже вдячні за присутність у цей час, час відповідальний, час війни Росії проти України. Автралія підтримує нашу державу і надає вагому допомогу, зокрема оборонну. Вона входить до топ-держав за її обсягами. Наші захисники високо оцінили зокрема австралійські бронетранспортери Bushmaster, – наголосив глава держави.

Президент сказав, що безпекова співпраця між нашими державами та подальший захист свободи були ключовими темами переговорів.

– Ми маємо посилювати міжнародну взаємодію, щоб зламати агресивний потенціал РФ, маємо посилювати санкційний тиск. Ми вдячні Автралії за тверду і незламну позицію, – додав Зеленський.

У травні уряд Австралії надав 14 бронетранспортерів M113 (БТР) та ще 20 захищених мобільних машин Bushmaster (БМ).