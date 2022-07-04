НАТО як організація досі нічого великого для України не зробила – Кулеба

Липень, 04 в 14:48

На макрорівні з початку повномасштабного вторгнення Росії НАТО як інституція нічого не зробило для України, тому глава МЗС Дмитро Кулеба вважає свої критичні коментарі на адресу Альянсу правдивими.

– НАТО – це три складові. Це лідерство, генсек, секретаріат плюс військовий штаб, тобто військове крило, і держави-члени. НАТО нічого великого як єдність, як організація, не зробила. Ну це правда! – наголосив дипломат.

Водночас він покладає великі надії на ухвалений нещодавно новий комплексний план щодо України.

– Це реструктуризація попередніх програм. Якщо це все запрацює так, як кажуть, я буду радий. Я вийду і скажу: “НАТО зробило велику справу”. Але на той момент, коли я висловив ту оцінку, я був стовідсотково правий. Як приклад, вони кажуть, що діляться з нами розвідданими. Я дякую, але ми всі прекрасно знаємо, чиї це розвіддані і хто з ними як ділиться. Але ми говоримо про великі речі, про порятунок країни, – зазначив Кулеба.

30 червня на саміті НАТО в Мадриді країни-члени ухвалили рішення про виділення Україні нового пакету військової допомоги приблизно на €400 млн.