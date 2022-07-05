Перший документ в історії двосторонніх відносин. Україна і Швеція погодили заяву
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон погодили у Києві 4 липня спільну заяву.
Про це повідомив очільник держави під час пресконференції. За його словами, це перший документ в історії двосторонніх відносин між країнами.
– У ньому зафіксовано ключові питання для обох країн. Це стосується, зокрема, двосторонньої співпраці, співпраці у сфері атомної енергетики та енергоефективності, фінансової підтримки для України, – зазначив Зеленський.
Також він наголосив, що вони з прем’єр-міністром обговорили розробку посилених санкцій проти Російської Федерації.
Зеленський привітав Швецію з історичним рішенням щодо вступу до НАТО за прискореною процедурою.
– Україна взяла до відома це рішення і цю процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки, – додав голова держави.
Нагадаємо, Магдалена Андерссон 4 липня відвідала звільнені від окупантів Бучу та Бородянку на Київщині. Іноземна делегація була на місці масового поховання людей, закатованих та вбитих росіянами, біля храму Святого апостола Андрія Первозванного у Бучі.
Фото: Офіс президента