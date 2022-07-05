Липень, 04 в 21:22

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон погодили у Києві 4 липня спільну заяву.

Про це повідомив очільник держави під час пресконференції. За його словами, це перший документ в історії двосторонніх відносин між країнами.

– У ньому зафіксовано ключові питання для обох країн. Це стосується, зокрема, двосторонньої співпраці, співпраці у сфері атомної енергетики та енергоефективності, фінансової підтримки для України, – зазначив Зеленський.

Також він наголосив, що вони з прем’єр-міністром обговорили розробку посилених санкцій проти Російської Федерації.

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Зеленський привітав Швецію з історичним рішенням щодо вступу до НАТО за прискореною процедурою.

– Україна взяла до відома це рішення і цю процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки, – додав голова держави.

Нагадаємо, Магдалена Андерссон 4 липня відвідала звільнені від окупантів Бучу та Бородянку на Київщині. Іноземна делегація була на місці масового поховання людей, закатованих та вбитих росіянами, біля храму Святого апостола Андрія Первозванного у Бучі.

Фото: Офіс президента