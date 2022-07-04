Липень, 04 в 16:48

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували в Україні понад 2 тис. освітніх об’єктів та 799 об’єктів медичної інфраструктури.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час Конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія). Він виступав за допомогою відеозв’язку.

Зеленський зазначив, що країна-агресор РФ “знищує простір всього, що має значення для нас і для будь-якого вільного людського життя”.

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Так, за чотири місяці повномасштабної війни в Україні знищено 2 102 освітні об’єкти (школи, університети, дитсадки).

– Коли російська армія застосовує артилерію проти дитячого садочка або скидає бомби на школу, вона ж руйнує не просто стіни і не просто будівлі. Це свідоме знищення освітнього простору, в якому відбувається соціалізація дітей, в якому люди навчаються бути людьми, – пояснив президент.

Він також поінформував, що з 24 лютого РФ зруйнувала в Україні 799 об’єктів медичної інфраструктури.

– Навіщо Росії обстріли лікарні?… Це маніфестація РФ, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для України, базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні. Росія показує, що навіть лікувати, народжувати дітей українці не зможуть, – заявив глава держави.

Він наголосив, що ракетні обстріли РФ – це свідома тактика країни-терориста. Зеленський пояснив системне знищення житлових будинків та ракетний терор бажанням окупантів “знищити весь цей простір життя – щоб убити в людях відчуття дому”.

– Понад 12 млн українців вимушені були стати переселенцями через цю війну. А скільки з них все ж таки повернуться додому, навіть якщо матимуть, куди повернутися? Після такої жорстокої війни і таких варварських російських ударів для багатьох людей буде дуже складно знову знайти це відчуття – справжнього дому, – зазначив Зеленський.

Він також розповів, що в Україні вже зруйновано близько 80 тис. об’єктів, а це десятки мільйонів квадратних метрів площі. Проте за цими цифрами стоять “мільйони людськи доль, які ніколи не будуть такими, як раніше”. Багатьох українських дітей РФ позбавила дому, рідних та друзів.

– Прагнення Росії в тому, щоб такі руїни і такі втрати нібито були “візією” демократії та Європи. Цією агресією Росія хоче довести, що їй нібито підвладна не просто територія, а життя як таке, і що нібито вона може вирішувати за всіх – чи буде в них життя взагалі. Тому ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Це напад РФ на все, що є цінністю для нас із вами. Тому й відбудова України – це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання усього демократичного світу, – наголосив глава держави.

Зеленський назвав післявоєнну відбудову України “найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі”.