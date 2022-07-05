Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Липень, 05 в 16:38

В Україні заборонили діяльність Комуністичної партії України (КПУ). Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд.

– 5 липня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України, – зазначили у суді.

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

заборонено діяльність Комуністичної партії України;

кошти й інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

У суді також додали, що повний текст рішення у справі про заборону партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради України.

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Зазначимо, що Комуністична партія України стала одинадцятою партією, діяльність якої заборонили на території України за останні кілька місяців. Станом на 21 червня в Україні вже заборонена діяльність десяти проросійських партій.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з Росією. Серед них Опозиційна платформа — За життя та Партія Шарія.

Джерело: Восьмий апеляційний адміністративний суд