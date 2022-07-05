Липень, 05 в 20:33

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це він повідомив у соціальних мережах. За його словами, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у Лугано.

Шмигаль передав заявку на вступ до ОЕСР генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману. Він сподівається, що її розгляд відбудеться якнайшвидше.

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– Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні – сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення, – зазначив прем’єр-міністр.

Зазначимо, що Організація економічного співробітництва та розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП.

Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) заявив, що світ опинився в умовах відразу кількох глобальних криз – продовольчої, енергетичної та ціннісної.

За його словами, ОЕСР залишається принциповою і справді готова захищати цінності, бо саме на основі цінностей можливі сталий розвиток і стійкість прогресу.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль