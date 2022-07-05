Липень, 05 в 12:55

Президент Україні Володимир Зеленський у своєму виступі під час урядового круглого столу The Economist наголосив, що зараз Європа об’єднана так, як не була об’єднаною багато десятиліть.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, такій об’єднаності, на жаль, сприяла масштабна війна в Україні, яку підступно розв’язала Росія.

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Президент наголосив, що наразі йде гібридна війна проти Європи – енергетична, продовольча, міграційна кризи. І хто знає, які ще кризи чи війні Росія здатна підготувати на найближчі роки для багатьох держав.

– Чи вірогідно, що Росія розпочне війну на території іншої держави – цього ніхто не може знати. Чи може Росія створити в Європі ще якусь кризу? Так, достатньо поглянути на російські ракети, які пролітають над енергоблоками атомних електростанцій. Гарантованої радіаційної безпеки у нас з вами немає, – сказав президент України.

За словами глави держави, впродовж десятиліть у Європі відчувався дефіцит безпеки на сході континенту та на Балканах. Це так звані сірі зони, які Росія розцінювала як можливість розширення своїх антидемократичних, антиправових та антиєвропейських інтересів.

– Безпека частини Європи трималась лише на самих запевненнях. Як от, наприклад, у Будапештському меморандумі чи у словах російського керівництва, яке говорило, що відмовилося від загарбницької політики, – наголосив Зеленський.

Президент України впевнений, що загрозам від Росії можна відповісти ще більшим об’єднанням у Європі і це запорука спокійного і мірного життя на континенті.

Володимир Зеленський вважає, що Росія своєю грою з газом лише поглиблює енергетичну кризу в Європі. І саме тому об’єднання має змусити Росію шукати мирні рішення, зокрема й у гібридних війнах.

Зеленський згадав і нещодавнє ухвалення на саміті НАТО рішення про приєднання Фінляндії та Швеції.

– У Москві кажуть: Хай вступають. Хоча нещодавно говорили, що Альянс має повернутися на рубежі 1997 року. Це свідчить на користь того, що колективні гарантії безпеки працюють, – зауважив глава держави.

Президент запевнив, що попри відмову у приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО Україна не зупиниться на своєму розвитку.

– Дати безпеку Україні – означає дати довгострокову гарантію безпеки усій Європі… Зараз Європа об’єднана настільки, наскільки не була об’єднана багато десятиліть. Ще років п’ять тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об’єднання, а багато дискусій велося про те, як далеко зайде розділеність Європи, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголошує, що ми маємо працювати над іще більшою обʼєднаністю, адже Європа – це глобальний суб’єкт.