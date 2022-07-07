Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Головне, щоб діти повернулися додому: Зеленський зустрівся із сенаторами зі США

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Головне, щоб діти повернулися додому: Зеленський зустрівся із сенаторами зі США

Президент України Володимир Зеленський 7 липня зустрівся з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Про це повідомили в Офісі президента.

– Двопалатна й двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об’єднаність, – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, першочергове завдання України – щоб до 1 вересня жінки з дітьми повернулися додому, а діти та студенти пішли до шкіл та університетів.

Зараз дивляться

Очільник держави також наголосив на важливості створення необхідних безпекових умов, що зробили б можливим навчальний процес у закладах освіти.

– Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону, – каже він.

Зеленський закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО, щоб люди не боялися жити в Україні.

Також сторони обговорили питання посилення санкційного тиску на державу-агресора. Ліндсі Грем і Річард Блюменталь поінформували Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.

Читайте
Відбудова спортивних об'єктів та бан для РФ на турнірах - Зеленський зустрівся з главою МОК

Джерело: Офіс президента 

Фото: Офіс президента 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка