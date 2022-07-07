Липень, 07 в 17:07

Президент України Володимир Зеленський 7 липня зустрівся з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Про це повідомили в Офісі президента.

– Двопалатна й двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об’єднаність, – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, першочергове завдання України – щоб до 1 вересня жінки з дітьми повернулися додому, а діти та студенти пішли до шкіл та університетів.

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Очільник держави також наголосив на важливості створення необхідних безпекових умов, що зробили б можливим навчальний процес у закладах освіти.

– Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону, – каже він.

Зеленський закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО, щоб люди не боялися жити в Україні.

Також сторони обговорили питання посилення санкційного тиску на державу-агресора. Ліндсі Грем і Річард Блюменталь поінформували Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента