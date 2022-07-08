Липень, 07 в 21:40

В Одеській області під час засідання Білгород-Дністровської районної ради побились мер Віталій Граждан та глава райради Григорій Мельниченко. Конфлікт між посадовцями виник під час розгляду питання щодо фінансування майнового комплексу медичного призначення.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зараз дивляться

У мережу потрапило відео бійки чиновників, які, найімовірніше, не хотіли бачити один одного. Коли їм все ж таки довелося зустрітися, то одразу почали словесну перепалку. Потім чоловіки обмінялись декількома ударами по обличчю. Граждан навіть на секунду впав, однак згодом зміг піднятися.

Поліцейські видали обом учасникам бійки направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості ушкоджень.

Правоохоронці опитують свідків і учасників події, переглядають зафіксований відеозапис для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, щоб провести об’єктивне розслідування.