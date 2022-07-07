Шмигаль розповів, хто координуватиме та контролюватиме відбудову України

Липень, 07 в 19:40

Координаційний центр з відбудови буде розташований у Києві, а контролюватиметься виконання плану президентом Володимиром Зеленським та лідерами держав-партнерів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку розповів, як контролюватимуть відновлення України.

– Ми домовилися створити координаційний центр у Києві. На сьогодні, коли готувався проєкт плану відновлення, секретаріатом був Офіс реформ при Кабміні. Крім того, створена національна рада. Ми продовжимо цю практику, будемо спільно з Єврокомісією та ЄБРР розширювати Офіс реформ і перетворювати його на Офіс реформ та відновлення. Це формально секретаріат майбутнього плану відновлення, – сказав глава уряду.

За його словами, допомагатимуть координувати роботу з партнерами офіси в Брюселлі, Вашингтоні та Лондоні.

Зараз дивляться

– Конкуренцію щодо лідерства у відновленні ми забираємо, говорячи про те, що ми всі сьогодні об’єднані у захисті нашої держави. І це важливий девіз, який пройшов наскрізною ниткою через всю конференцію в Лугано. Всі партнери з цим погодилися. Неможливо сьогодні конкурувати за те, хто буде лідером у відновленні. Ніхто не буде відновлювати Україну без України, – наголосив Шмигаль.

Тобто першість і координція залишається за українським урядом, бізнесом та суспільством, пояснив він.

Говорячи про конкретну структуру контролю за виконанням плану відновлення, прем’єр виділив три рівні.

– Високий рівень – це президент України та президенти держав-партнерів, другий рівень (виконавчий) – це глави урядів, віцепрезидент Єврокомісії, держсекретар США, міністри Великої Британії тощо. Верхній рівень збирається раз на рік або на пів року, другий – працює щомісячно, щоквартально, – сказав глава уряду.

Окрім того, є ще національна рада з відновлення, яка працює за 24 напрямками, де залучаються експерти, громадянське суспільство, додав Шмигаль.

Щодо $750 млрд, які необхідні для відбудови України, за словами Шмигаля, частину з них Україна розраховує отримати за рахунок заморожених активів РФ (від $300 млрд до $500 млрд), також це гранти та кредити партнерів, гроші бізнесу.

Повну версію інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Фактів ICTV.