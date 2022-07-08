Липень, 08 в 15:12

Те, що Україну досі не прийняли до складу НАТО, є історично помилковим рішенням.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Главу держави попросили прокоментувати рішення членів Альянсу прийняти до його складу Фінляндію та Швецію. Тоді як Україна так і не наблизилася до вступу в НАТО.

Зараз дивляться

У відповідь Зеленський запевнив, що наша держава підтримує рішення щодо Швеції та Фінляндії.

– Я дуже радий, що Швеція та Фінляндія зробили такий вибір. Це легше, розумніше, ніж кривава війна. Вибір світу, щоб прийняти Швецію та Фінляндію, – це саме ті превентивні кроки, про які я дуже багато разів казав. Зробіть превентивні кроки, щоб не давати можливості Росії атакувати території та людей, – пояснив Зеленський.

Президент нагадав, що в умовах повномасштабної війни весь світ допомагає Україні, “хто чим може”: хтось надає гуманітарну допомогу, хтось фінансову, а хтось зброю, якої “не вистачає”.

– США підтримують, двопалатна підтримка. Світ багато всього робить, а можна було просто прийняти Україну до НАТО, – зазначив Зеленський.

Він нагадав про думку, яка побутує в світовій спільноті, що “якщо Україна буде в НАТО – РФ нападе”.

– Ми не в НАТО, Росія напала. У мене не образа, тому що це об’єднане рішення всіх членів НАТО. Але в будь-яких речах ти завжди шукаєш коротку дистанцію до певного результату, а не навпаки. Зараз ми говоримо і про гарантії безпеки для України, і про зброю, і про фінансову підтримку. А просто можна було, об’єднавшись, прийняти Україну до НАТО. Тим більше, що це питання не одного року, а десятиліття вже йдеться про це питання, – наголосив президент.

Читайте НАТО підтримало вступ України до Альянсу у новій стратегічній концепції

Зеленський додав, що для нашої держави завжди знаходили причини, чому вона не може стати членом Альянсу. Водночас Швецію та Фінляндію прийняли без якихось тривалих обговорень.

– Для України завжди знаходили причини, чому нам там не бути. А Швецію та Фінляндію одразу прийняли. Тому ще раз кажу: рішення (щодо цих двох країн, – Ред.) – правильне, а щодо України – рішення неправильне, історично помилкове, – заявив Зеленський.

Водночас глава держави запевнив, що Україна не відмовляється від шляху до членства в НАТО. Проте все залежить від держав-членів Альянсу.

– Кращих гарантій безпеки поки що ніхто не вигадав. Ми готові йти до будь-якої інфраструктури, яка забезпечить для нас припинення війни і гарантії безпеки. Окрім НАТО, інших гарантій безпеки я поки що не бачу. Тому ми не відмовлялися від цього шляху, але цей шлях від нас не залежить. А питання відчинених дверей залежить лише від держав-членів НАТО, – пояснив президент.

Згідно з нещодавнім опитуванням, абсолютна більшість українців підтримують вступ України до складу Євросоюзу. А 73% хочуть, щоб наша держава стала членом НАТО.