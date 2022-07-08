Липень, 08 в 16:00

Президент Володимир Зеленський високо оцінив військову допомогу США для України. Водночас він зазначив, що її потрібно пришвидшувати та збільшувати, оскільки нинішнього рівня недостатньо для перемоги над Росією.

Про це глава держави поінформував в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Зеленський зазначив, що підтримка США та президента цієї країни Джо Байдена “є найбільшою допомогою, яка сьогодні є в України, українців та військових”. Він висловив вдячність американському лідеру та народу США за це.

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Водночас президент нагадав, що українці зараз платять найбільшу ціну – віддають свої життя.

– Зараз відбувається кривава війна в Україні, і США нам допомагають. І я хочу сказати – сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що Україна потребує пришвидшення допомоги від Сполучених Штатів.

– Ще раз наголошую: США допомагають, і допомагають сильно. Ми це розуміємо і дуже високо цінуємо. Але хочемо дійсно збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших держав воювали за нас. І тому просимо допомогти, хто як може. США – велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово, – пояснив Зеленський.

Президент додав, що США також мають вплив на деякі рішення країн Європи, що є вже політичною допомогою.

– Деякі держави в Європі хотіли балансувати та пройти, як то кажуть, “між крапельками під дощем”. Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати, – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що пришвидшення поставок зброї Україні допоможе зберегти життя українців та якомога швидше звільнити території нашої держави.

– Коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу, хто нам почав допомагати. Я говорю, що пришвидшення цього процесу збереже життя більшості українців і призведе до більш швидкої деокупації наших регіонів, які окуповані Росією, – заявив він.

Днями секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна вже отримала від США та союзників дев’ять ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів. Водночас для серйозного контрнаступу українській армії потрібні ще десятки.