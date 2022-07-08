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Факти / Україна / Політика

Резніков пропонує переносити оборонні виробництва під землю

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Резніков пропонує переносити оборонні виробництва під землю
Фото: Pixabay

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що деякі об’єкти оборонно-промислового комплексу є сенс перенести під землю, наприклад, до соляних шахт.

Про це очільник відомства сказав під час онлайн-конференції Будуємо разом від Forbes Ukraine.

За його словами, через загрозу ракетних обстрілів зі сторони Росії оборонні об’єкти можна перенести під землю.

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– Я думаю, бізнес має дивитися прогресивніше, ніж держава. Треба подивитися на наші шахти, наші соляні розробки, де можна створити систему захисту для підприємств, що матимуть природний захист – від ґрунтового, базальтового шару чи чогось такого, – зауважив Резніков.

Міністр оборони навів до прикладу Ізраїль, де постійно існує загроза ракетного обстрілу, проте країна має безліч виробництв.

За словами Резнікова, Україні необхідно розвивати системи ППО/ПРО або закуповувати їх у партнерів.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Києві з групою німецьких депутатів на чолі з в.о. керівника комітету Бундестагу в закордонних справах Томасом Ерндлем. Міністр зауважив, що Україні необхідне озброєння країн НАТО, більше далекобійної артилерії.

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