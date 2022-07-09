Липень, 09 в 14:29

Голова Сенату Франції Жерар Ларше 9 липня виступив із промовою у сесійній залі Верховної Ради, де наголосив на повній підтримці України.

Про це розповів спікер Парламенту Руслан Стефанчук.

У своїй промові Жерар Ларше заявив, що наразі доля України пишеться кривавими літерами війни.

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– У цих стінах, у будівлі Парламенту, б’ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським стягом. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об’єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя, — сказав Жерар Ларше.

Своєю чергою Стефанчук наголосив, що Україна зробить усе, щоб стати повноправним членом Євросоюз, і Франція є невід’ємним союзником.

Жерар Ларше зауважив, що Сенат Франції та національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч стояти з Україною у найближчі місяці, аж до самого затвердження рішення про вступ до Європейського Союзу.

Руслан Стефанчук повідомив, що вчора разом із Жераром Ларше підписав декларацію про наміри щодо парламентського партнерства між Верховною Радою України та Сенатом Франції.