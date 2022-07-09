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Факти / Україна / Політика

Зеленський розгляне легалізацію одностатевих шлюбів в Україні: петицію підписали 25 тис. осіб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розгляне питання легалізації одностатевих шлюбів в Україні. Менш ніж за тиждень відповідну петицію №22/144562-еп підписали понад 25 тис. громадян.

– У цей час кожен день може бути останнім. Нехай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю та мати офіційний документ, який підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, які мають традиційні пари, – пояснив автор петиції.

Тепер петицію має розглянути президент України. Наразі документ очікує на розгляд глави держави.

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