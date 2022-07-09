Президент Володимир Зеленський розгляне питання легалізації одностатевих шлюбів в Україні. Менш ніж за тиждень відповідну петицію №22/144562-еп підписали понад 25 тис. громадян.

– У цей час кожен день може бути останнім. Нехай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю та мати офіційний документ, який підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, які мають традиційні пари, – пояснив автор петиції.