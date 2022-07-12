МЗС викликало канадського повіреного через рішення щодо передачі турбін ПП-1

Липень, 11 в 21:18

Міністерство закордонних справ України повідомило, що у понеділок, 11 липня, викликало тимчасового повіреного у справах Канади в Україні.

Причиною стало рішення Оттави передати турбіни російського газогону Північний потік компанії Siemens.

— 11 липня до МЗС України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1, – йдеться у повідомленні. У відомстві додали, що закликали канадську сторону переглянути це рішення, “яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи”. Зараз дивляться

У суботу, 9 липня, уряд Канади вирішив повернути Німеччині відремонтовані російські турбіни, необхідні для обслуговування газопроводу Північний потік-1.

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що “цей крок підтримає здатність Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, оскільки вона продовжує надходити від російської нафти та газу”.