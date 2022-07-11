Побачити причину нашої підтримки можна тут: Марк Рютте прибув з візитом в Україну

Липень, 11 в 17:46

З візитом до Києва у понеділок, 11 липня, прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Політик відвідав передмістя української столиці, які зазнали значних руйнувань від рук російських загарбників, зокрема Ірпінь.

— Звичайно, ми усі бачили фотографії, але стояти тут самому… Повна протилежність цивілізації, порядності. Те, що одна країна вторгається в іншу і призводить до такого масового хаосу. Так багато людей загинуло. Це дійсно жахливо, – цитує Рютте нідерландське видання Nos.

Це перший візит Рютте до України з часу повномасштабного вторгнення Росії. У травні Київ відвідав очільник МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.

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Рютте зазначив, що приїхав до України, щоб продемонструвати підтримку українському народу.

— А також сказати Нідерландам: є причина, через яку ми допомагаємо Україні. І є причина, через яку ми готові прийняти наслідки в Нідерландах: зростання цін, вища вартість енергоресурсів. І побачити цю причину можна тут, – сказав Рютте, показуючи на зруйнований росіянами багатоквартирний будинок в Ірпені.

Під час зустрічі з Рютте Зеленський зазначив, що Україна та Нідерланди однаково бачать необхідність захищати права і свободи людей. Президент наголосив, що Нідерланди входять у першу десятку партнерів України.

— І поки Росія намагається все це зруйнувати, ми повинні працювати для ще більшого посилення санкцій проти російського тероризму, – наголосив президент.

Він подякував прем’єру Нідерландів за конструктивні переговори та рішення надати Україні додаткове важке озброєння, а також підтримку кандидатства України на членство в ЄС.

Джерело: Nos

Фото: Олександр Маркушин