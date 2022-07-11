Липень, 11 в 9:29

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в дитинстві він дуже рідко бачив батька, а ще довелося змінити 11 шкіл.

Про це він сказав у інтерв’ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.

Батько Арестовича був військовим, тому родині доводилось часто змінювати місце проживання. Та й батька Арестович бачив лише 20 разів.

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– У мене було дуже складне дитинство. Батька я практично не бачив, бо він був військовим. За все своє дитинство я його бачив лише 20 разів. Було дуже багато переїздів. За 10 років я навчався в 11 школах. Тільки-но знайшов друзів і одразу їх втратив. І це серйозно на мене вплинуло, – сказав радник голови ОПУ.

А ще він розповів, що дуже любить дітей, і що для нього чужих дітей не буває.

– Коли я бачу, що дитина дуже плаче у супермаркеті, бо їй чогось не купили, я одразу купую це і віддаю, якщо батьки погоджуються, – сказав Арестович.

Раніше радник голови Офісу президента Алексій Арестович розповів, що жодного разу не залишався віч-на-віч із президентом Володимиром Зеленським.