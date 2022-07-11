Липень, 11 в 8:51

Радник голови Офісу президента Алексій Арестович розповів, що жодного разу не залишався віч-на-віч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю Валерії Коломієць.

Він наголосив, що практично не працював із Зеленським.

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– Я жодного разу не був сам на сам з президентом. По-друге, я з ним практично не працюю. За усі два роки було десяток-півтора спільних нарад. Переважно я працюю з головою Офісу президента (Андрієм Єрмаком – Ред.), радником якого я є, а також із заступниками голови та іншими радниками, – пояснив радник ОП.

Арестович наголосив, що він є командним гравцем, і усе має бути так, як він хоче.

Що стосується політики Офісу президента, то радник сказав, що не завжди її поділяє і може про це сказати. Проте у жодному разі не буде працювати проти курсу ОПУ, бо не підставляє людей, з якими працює.

– … Не я визначаю політичний курс – вони визначають, президент передусім. Йому історія й народ вручили право визначати цей курс. Я можу бути незгодним, я можу не приховувати цього, не підкреслюю, але й не приховую, висловлюю свою думку. Але точно не буду працювати проти цього курсу. У цьому сенсі я повністю командний гравець, тому що я не підставляю людей, з якими я працюю ніколи за жодних обставин. Ні під час роботи, ні після роботи, – зазначив Олексій Арестович.

Ще Арестович розповів, що він на півтора місяця йшов з ОПУ і тоді йому пропонували 150 тис. доларів за інтерв’ю. І таке було не один раз, проте він відмовився.

Фото: Скриншот із відео