Липень, 12 в 12:14

Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха розповів, як повномасштабна війна може вплинути на найближчі вибори в Україні.

За його словами, зараз невідомо, коли будуть наступні парламентські чи президентські вибори. Для цього необхідно закінчити війну перемогою для України.

– Загалом політичний ландшафт суттєво змінився. Наприклад, немає прихильників партії ОПЗЖ чи партії Мураєва. Однак частина цього електорату залишилася, – зазначив він в ефірі інформаційного марафону.

Головаха впевнений, якби сьогодні проводилися парламентські вибори, то у лідерах були б три партії. Перша – Слуга народу, яка зараз домінує. На другому місці умовна партія телеведучого та волонтера Сергія Притули.

Зараз дивляться

– Якщо він (Притула, – Ред.) створить партію, то вона буде з достатньо високим рейтингом, – додав соціолог.

Він також каже, що третя партія, яка має хороші перспективи – партія Удар міського голови Києва Віталія Кличка.

Експерт розповів, що після перемоги України у війні проти РФ у політику може прийти велика кількість військовослужбовців. Він наголосив на важливості медійності особистості.

– Треба, щоби війна закінчилася, тоді військові можуть піти в політику. Наприклад Залужний, якого всі знають. Якщо він очолить якусь партію, вона матиме великі перспективи, – каже Головаха.

Він також впевнений, що партія, яку очолить радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, теж матиме достатню кількість виборців.