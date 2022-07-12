Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Партії Притули та Арестовича стануть лідерами? Як війна вплине на вибори в Україні

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Евгений Головаха
Фото: УНІАН

Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха розповів, як повномасштабна війна може вплинути на найближчі вибори в Україні.

За його словами, зараз невідомо, коли будуть наступні парламентські чи президентські вибори. Для цього необхідно закінчити війну перемогою для України.

– Загалом політичний ландшафт суттєво змінився. Наприклад, немає прихильників партії ОПЗЖ чи партії Мураєва. Однак частина цього електорату залишилася, – зазначив він в ефірі інформаційного марафону.

Головаха впевнений, якби сьогодні проводилися парламентські вибори, то у лідерах були б три партії. Перша – Слуга народу, яка зараз домінує. На другому місці умовна партія телеведучого та волонтера Сергія Притули.

Зараз дивляться

– Якщо він (Притула, – Ред.) створить партію, то вона буде з достатньо високим рейтингом, – додав соціолог.

Він також каже, що третя партія, яка має хороші перспективи – партія Удар міського голови Києва Віталія Кличка.

Експерт розповів, що після перемоги України у війні проти РФ у політику може прийти велика кількість військовослужбовців. Він наголосив на важливості медійності особистості.

– Треба, щоби війна закінчилася, тоді військові можуть піти в політику. Наприклад Залужний, якого всі знають. Якщо він очолить якусь партію, вона матиме великі перспективи, – каже Головаха.

Він також впевнений, що партія, яку очолить радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, теж матиме достатню кількість виборців.

Читайте
Які проблеми чекають на українське суспільство по завершенні війни

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка