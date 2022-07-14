Руслана Запаранюка призначено главою Чернівецької ОДА

Липень, 13 в 21:56

Президент Володимир Зеленський 13 липня підписав указ про призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Глава держави указом №485 спочатку звільнив з цієї посади Сергія Осачука, який очолював область з листопадла 2019 року, а указом №486 призначив його наступника.

Зеленський під час зустрічі з новим главою ОДА в Офісі Президента наголосив, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

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48-річний Руслан Запаранюк родом з Чернівецької області (село Нижні Станівці).

Має дві вищі освіти. У 1997 році закінчив Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича (фізик, викладач) у 2003-му – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (економіст з обліку та аудиту).

Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області.

Із липня 2014 року очолював філію Чернівецького обласного управління Ощадбанку.