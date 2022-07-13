Липень, 13 в 19:36

Україна розриває дипломатичні відносини із КНДР після визнання нею незалежності терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”. Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Українське відомство засуджує рішення Північної Кореї визнати “незалежність” тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України.

— Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права, – йдеться у повідомленні.

В МЗС наголосили, що визнання північнокорейським режимом “суб’єктності” російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

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Відповіддю України на такий недружній акт стає розрив дипломатичних відносин з КНДР. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

— Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР, – наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що Північна Корея визнала терористичні квазіреспубліки “ДНР” та “ЛНР”. Окрім КНДР, “незалежність” так званих республік визнала влада Сирії. Після того Київ розірвав дипломатичні стосунки із Сирією.

В України були дипломатичні відносини з КНДР?

Так, дипломатичні відносини країн були встановлені у 1992 році.

Ба більше, до 2016 року між країнами діяв безвіз, поки Кабмін не припинив дію угоди. Основною причиною рішення стало те, що Пхеньян підтримав незаконну окупацію території АР Криму Росією.