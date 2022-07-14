Липень, 13 в 22:10

Україна жорстоко реагуватиме на всіх рівнях у разі загрози суверенітету та територіальної цілісності держави. Так президент Володимир Зеленський прокоментував рішення КНДР про визнання квазіутворень “Л/ДНР”.

– І яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Усе очевидно, яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти, – вважає Зеленський.

Президент зазначив, що досі триває розбір завалів після російського ракетного удару по місту Часів Яр. За його словами, це був один із найжорстокіших вчинків РФ під час повномасштабної війни.

– Станом на цей час у списку загиблих – 48 людей, серед них – одна дитина. Кількість врятованих, на жаль, не змінилася – дев’ятеро людей. Рятувальники працюватимуть на місці, поки не розберуть усі завали. Це був один із найжорстокіших російських ударів за увесь час війни – стільки жертв… Мої співчуття рідним і близьким загиблих.