У блокуванні активів РФ в Європі найактивнішу участь беруть шість країн – Єрмак

Липень, 17 в 19:31

Найактивнішу участь у блокуванні російських активів беруть шість країн з 27 держав-членів Європейського Союзу. Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Як заявив єврокомісар з питань юстиції, на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько €13 млрд із майже €14 млрд заморожених російських активів в Євросоюзі, – зазначив він.

Представник Європейського Союзу Жозеп Боррель також висловив сподівання, що за допомогою ООН зможуть знайти оперативне рішення, яке забезпечить експорт українського зерна.

Воно досі перебуває під блокадою Росії у Чорному морі. Країна-агресор не дає можливість Україні продавати власне зерно, шкодячи економіці нашої країни.