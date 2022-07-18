Сеанс екзорцизму: нардепа і фаната Лукашенка вигнали із зали Ради після появи у формі ЗСУ

Липень, 18 в 20:56

Депутати Верховної Ради змусили залишити залу парламенту нардепа та шанувальника самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Євгенія Шевченка, який до зали парламенту прийшов у військовій формі.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram-каналі, що “сьогодні у Раді була неприємна ситуація: нардеп Є. Шевченко прийшов у військовій формі. Типу з розвідки”.

Він зазначив, що Шевченко отримав зауваження від колег, що у залі ”не треба хизуватися військовою формою”, особливо під час війни.

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— Після певної перепалки Шевченко покинув зал… пішов переодягатися і не повернувся, – написав Железняк.

Ще один нардеп Володимир В’ятрович підкреслив, що Шевченко був одягнений у камуфляж, який мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.

— Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом з колегами вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгенія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ, – написав В’ятрович.

У квітні 2021 року Шевченко їздив до Білорусі на зустріч із Лукашенком. Тоді у фракції Слуга народу, членом якої був Шевченко, пояснили, що поїздка була власною ініціативою Євгена, а представники партії вимагатимуть пояснень.

24 травня 2021 року фракція Слуга народу заявила про виключення Шевченка зі свого складу.

Скріншот: Володимир В’ятрович