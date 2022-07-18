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Факти / Україна / Політика

Сеанс екзорцизму: нардепа і фаната Лукашенка вигнали із зали Ради після появи у формі ЗСУ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Євгеній Шевченко

Депутати Верховної Ради змусили залишити залу парламенту нардепа та шанувальника самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Євгенія Шевченка, який до зали парламенту прийшов у військовій формі.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram-каналі, що “сьогодні у Раді була неприємна ситуація: нардеп Є. Шевченко прийшов у військовій формі. Типу з розвідки”.

Він зазначив, що Шевченко отримав зауваження від колег, що у залі ”не треба хизуватися військовою формою”, особливо під час війни.

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— Після певної перепалки Шевченко покинув зал… пішов переодягатися і не повернувся, – написав Железняк.

Ще один нардеп Володимир В’ятрович підкреслив, що Шевченко був одягнений у камуфляж, який мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інші військові формування, встановлені законодавством України.

— Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом з колегами вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгенія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ, – написав В’ятрович.

У квітні 2021 року Шевченко їздив до Білорусі на зустріч із Лукашенком. Тоді у фракції Слуга народу, членом якої був Шевченко, пояснили, що поїздка була власною ініціативою Євгена, а представники партії вимагатимуть пояснень.

24 травня 2021 року фракція Слуга народу заявила про виключення Шевченка зі свого складу.

Скріншот: Володимир В’ятрович

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