Липень, 19 в 20:32

Зміна глав Офісу генпрокурора (ОГП) та Служби безпеки України (СБУ) не має позначитися на рівні впливу Офісу президента на ці правоохоронні органи.

З таким твердженням виступив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю українському виданню НВ.

Журналісти запитали Єрмака, як зміниться взаємодія ОПУ з правоохоронними органами, де нещодавно відбулись кадрові ротації, з огляду на те, що ЗМІ пов’язують чиновників, які тимчасово очолили СБУ та ОГП, із заступником Єрмака Олегом Татаровим. І при цьому у Єрмака запитали, чи призначення цих чиновників не є своєрідним посиленням Офісу президента на правоохоронні органи.

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– Що стосується посилення, — ці конспірологічні теорії я чую кожного дня. Можу сказати, що я як відчував себе з першого дня менеджером президента, так і відчуваю. У мене нема жодних інших цілей, окрім служіння моїй країні і роботі на президента. Що стосується впливу пана Татарова: він мені ці кандидатури не пропонував, а я, відповідно, не пропонував президентові, – сказав Андрій Єрмак.

Керівник ОПУ також прокоментував причини призначення на посаду в.о. генпрокурора заступника – Олексія Симоненка, а не першого заступника – Романа Говди.

За словами Єрмака, процедура призначення відбувається “згідно із законом про правовий режим військового стану”, в якому президент сам визначає, кого призначати. “Це не обов’язково покладається на першого заступника”, – додав Єрмак.

– Я сказав з самого початку, що головною ціллю було забезпечити абсолютно прозоре розслідування всіх цих фактів щодо колаборантів, щодо можливих зрадників і т.д. Думаю, що саме це викликало призначення в одному випадку першого заступника, в іншому випадку — просто заступника. Це відповідає чинному законодавству і закону, – зазначив керівник Офісу президента.

Раніше видання Українська правда повідомляло, що новим керівником Офісу генерального прокурора України може стати як Олексій Симоненко, який зараз виконує обов’язки генпрокурора, так і народний депутат Андрій Костін.

Видання пише, що депутатам поки що не говорили, коли до Верховної Ради внесуть кандидатури нового генпрокурора та нового голови Служби безпеки.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський усунув Ірину Венедіктову з посади генпрокурора та поклав виконання обов’язків генпрокурора на її заступника Олексія Симоненка. 19 липня депутати Ради проголосували за звільнення Венедіктової.

Також 17 липня президент відсторонив голову СБУ Івана Баканова, а 19 липня Верховна Рада підтримала його звільнення. Обов’язки голови СБУ виконує перший заступник Василь Малюк.