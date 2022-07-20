Україна активно готується до переговорів про вступ до ЄС: Зеленський поговорив з Мішелем

Липень, 20 в 17:57

Україна уже почала активно реалізовувати рекомендації Європейської комісії для переходу до наступного етапу – початку переговорів про вступ до ЄС, заявив президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Він також подякував йому за лідерство в питанні надання Україні статусу країни – кандидата на членство в ЄС.

Мішель, у свою чергу, позитивно оцінив затвердження переможця на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та активізацію процесу відбору очільника НАБУ.

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Говорили співрозмовники і про фінансові потреби України.

Зеленський зокрема висловив сподівання на швидку реалізацію нової програми макрофінансової допомоги обсягом €9 млрд євро.

Глава держави сказав, що Київ потребує також більше сучасної важкої зброї для перемоги над РФ. У цьому контексті він подякував за виділення п’ятого пакету фінансової допомоги обсягом €500 млн у межах Європейського фонду миру для підтримки ЗСУ.

19 липня конкурсна комісія затвердила результати конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним стане детектив НАБУ Олександр Клименко, який набрав найбільше балів за підсумками конкурсу у грудні 2021 року.

У Клименка 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів.