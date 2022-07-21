Липень, 21 в 16:05

Перша леді України Олена Зеленська здійснила самостійний офіційний візит до США, де зустрілася з подружжям Байденів та виголосила емоційну промову у Конгресі.

Що пишуть західні ЗМІ про візит Зеленської.

Агентство Associated Press зазначає, що Зеленська приїхала до США не як офіційний представник уряду України.

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AP нагадує, що після початку повномасштабної війни Зеленській з дітьми доводилося ховатися з метою безпеки, а свого чоловіка, президента України, вона бачила лише по телевізору.

Зеленська вийшла з усамітнення 8 травня, щоб привітати Джилл Байден, яка приїхала на Захід України. Дві перші леді тоді зустрілися у школі з учнями.

Після тієї зустрічі у Зеленської почали брати інтерв’ю світові ЗМІ.

Зараз під час візиту до США Олена Зеленська також зустрілася з Джилл Байден у Білому домі.

Видання The Washington Post відзначило заклик Олени Зеленської надати Україні більше зброї, адже “російські Голодні ігри” руйнують сім’ї та мирні міста у нашій країні.

Перша леді України звернулася до Конгресу, розповівши про всі складні умови безпеки, економічну та гуманітарну ситуацію в Україні.

– Я хочу звернутися до вас не як до першої леді, а як до дочки та як до матері. Яких би посад і звань ми не досягли в житті, перш за все ми завжди залишаємося частиною своєї сім’ї. …Це велика правда нашого життя. Наша сім’я представляє для нас увесь світ, і ми зробимо все, щоб зберегти його, – сказала Зеленська.

Під час виступу Олена Зеленська розповіла про маленьку Лізу, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу у Вінниці.

Зеленська зазначила, що стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила в Конгресі, а перші леді зазвичай займаються виключно мирними справами.

– Але як я можу говорити про [мирні справи], коли проти моєї країни ведеться неспровокована загарбницька терористична війна? Росія знищує наш народ, — рішуче заявила вона, додавши, що розруху в Україні ніколи не покажуть у російських новинах.

Видання зазначає, що Зеленська відвідала новий Музей жертв комунізму у Вашингтоні, де побачила три фотографії українських дисидентів, яких катували чи заслали, бо вони поставили під сумнів культ Сталіна.

Зеленська порівняла це з тією жорстокістю, з якою українці стикнулися за останні п’ять місяців через масштабне вторгнення Росії.

Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, а й за те, щоби великий сталінський терор більше ніде і ніколи в цивілізованому світі не повторився, заявила Олена Зеленська.

Американське видання The New York Times нагадує, що до війни Зеленська займалася питаннями розширення прав та можливостей жінок, освіти та культури в Україні. Але війна внесла свої корективи, і перша леді активізувалася в соціальних мережах, щоб повідомляти світ про злочини російської армії проти дітей та громадян похилого віку.

Дружина президента України попросила членів Конгресу США надати більше зброї, зокрема системи ППО, перш ніж американські законодавці підуть на серпневі канікули.

– Росія знищує наш народ, – наголосила Олена Зеленська Конгресу.

Британське видання The Guardian зазначає, що Зеленська у своєму виступі перед американським Конгресом закликала допомогти зупинити терор, який назвала Голодними іграми Росії.

За словами першої леді України, саме американська зброя може допомогти забезпечити “спільну велику перемогу”.

– Ми залишаємось повністю зламаними, коли наш світ зруйнований війною. В Україні знищено десятки тисяч таких світів… Війна ще не закінчена. Терор триває, і я звертаюся до всіх вас від імені загиблих, від імені тих людей, які втратили руки та ноги, від імені тих, хто ще живий і здоровий, і тих, хто чекає, коли їхні рідні повернуться з фронту. Я прошу зброї, яку можна було б використати не для ведення війни на чужій землі, а для захисту свого будинку та права жити у ньому, — сказала Олена Зеленська.

Сенатор-республіканець із Південної Кароліни Ліндсі Грем зауважив, що Україна не просить відправити американських солдатів, а просить саме американську зброю.

– Я думаю, зараз саме час погодити ще один пакет допомоги, щоб увійти у 2023 рік з такими постачаннями сучасної зброї та економічною допомогою, яких було б достатньо для продовження боротьби, – сказав сенатор.

А Річард Блюменталь, сенатор-демократ із Коннектикуту, після промови Олени Зеленської сказав, що на їхніх очах розгортається людська трагедія, яку треба зупинити.