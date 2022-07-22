Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Підпадають під один із критеріїв: Данілов уточнив свою заяву про 86 олігархів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: Офіс президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що мав на увазі у своїй заяві про те, що під визначення “олігарх” в Україні підпадають близько 86 осіб.

За його словами, ці люди відповідають лише одному з чотирьох критеріїв олігарха, на три інших вони ще не перевірялись.

Проте Данілов не сказав, який саме критерій вже оцінили в РНБО.

Зараз дивляться

– Перший критерій ми пройшли і з’ясували, що 86 громадян підпадають під цей критерій. Далі ідуть наступні три критерії. Щойно ми будемо розуміти, яка цифра буде по другому критерію, ми обов’язково проінформуємо, – сказав Данілов ввечері 21 липня в ефірі телемарафону.

Також Данілов запевнив, що олігархом можуть визнати не лише громадян України.

– Якщо людина діє на території нашої країни, немає значення – громадянин якої він країни. Він може бути не громадянином України, але визнаний у нас олігархом, якщо визнаний і має три з чотирьох критеріїв, – додав секретар РНБО.

Зазначимо, що перший критерій у законі про олігархів – участь у політичному житті.

Крім цього, критеріями є володіння монополією, значний вплив на ЗМІ чи статки в розмірі понад 1 млн прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 млрд грн).

Читайте
Позбавлення громадянства Коломойського: Данілов пояснив, чому указ можуть не опублікувати

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка