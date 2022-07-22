Липень, 22 в 14:24

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що мав на увазі у своїй заяві про те, що під визначення “олігарх” в Україні підпадають близько 86 осіб.

За його словами, ці люди відповідають лише одному з чотирьох критеріїв олігарха, на три інших вони ще не перевірялись.

Проте Данілов не сказав, який саме критерій вже оцінили в РНБО.

Зараз дивляться

– Перший критерій ми пройшли і з’ясували, що 86 громадян підпадають під цей критерій. Далі ідуть наступні три критерії. Щойно ми будемо розуміти, яка цифра буде по другому критерію, ми обов’язково проінформуємо, – сказав Данілов ввечері 21 липня в ефірі телемарафону.

Також Данілов запевнив, що олігархом можуть визнати не лише громадян України.

– Якщо людина діє на території нашої країни, немає значення – громадянин якої він країни. Він може бути не громадянином України, але визнаний у нас олігархом, якщо визнаний і має три з чотирьох критеріїв, – додав секретар РНБО.

Зазначимо, що перший критерій у законі про олігархів – участь у політичному житті.

Крім цього, критеріями є володіння монополією, значний вплив на ЗМІ чи статки в розмірі понад 1 млн прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 млрд грн).