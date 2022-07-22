Липень, 22 в 14:56

Верховна Рада України вже наступного тижня повинна визначитися з призначенням нового генерального прокурора та голови Служби безпеки.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк. За його словами, розгляд цих кадрових питань може відбутися на найближчому пленарному засіданні.

– Наступного тижня та на найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового голову СБУ, і нового генпрокурора України, – зазначив нардеп.

Він уточнив, що ці питання будуть першими у порядку денному парламентського засідання.

Зараз дивляться

Крім того, Железняк натякнув, що “можливі й інші кадрові зміни”.

Як відомо, 19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ, а також схвалила відставку Ірини Венедіктової з посади очільниці Офісу генпрокурора. Згодом президент Володимир Зеленський затвердив звільнення Венедіктової своїм указом.

За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, на неї тепер може чекати дипломатична кар’єра.

21 липня Арахамія повідомив, що нового генерального прокурора України призначать в найближчі 10 днів. А першим його завданням стане призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагають в Євросоюзі.

Джерело: Ярослав Железняк