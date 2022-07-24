Уряд планує скоротити близько 40% чиновників – Василевська-Смаглюк

Липень, 24 в 13:32

В Україні нині 4 млн державних службовців, задіяних в різних секторах, в умовах війни планується скорочення близько 40% чиновників.

Про плани уряду в ефірі телемарафону розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, курс на скорочення взято вже давно, проте цей процес пригальмувався, коли об`єднували міністерства.

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– Під час війни пропонується скоротити близько 40% чиновників. Планується, наприклад, що в одному міністерстві буде працювати 100 людей, – пояснила політик.

Вона каже, що у планах Кабміну також об`єднання деяких державних органів влади, наприклад, інспекцій та агентств.

Водночас нардепка визнає, що вивільнення такої кількості людей буде ще більшим навантаженням, “наприклад, на управління, яке займається питанням безробіття і виплачує компенсації”, адже цих людей треба буде утримувати приблизно 3 місяці.

– Також передбачаються гранти близько 10 тис. грн на працевлаштування або перенавчання таких колишніх чиновників, – підсумувала Василевська-Смаглюк.