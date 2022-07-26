Липень, 25 в 22:10

Черговий саміт Кримської платформи пройде наприкінці серпня.

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на першу заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар.

За її словами, саміт заплановано на 23 серпня.

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– Президент України дав чітке завдання Міністерству закордонних справ України організувати саміт. Ми його готуємо. Саміт пройде онлайн, – заявила Еміне Джеппар.

Нагадаємо, що перший саміт Кримської платформи пройшов у Києві 23 серпня 2021 року. Його мета – запустити міжнародний формат щодо деокупації Криму.

43 країни – учасниці першого саміту підписали декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.