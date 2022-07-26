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Факти / Україна / Політика

В.о. голови Фонду держмайна Батова подала у відставку

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ольга Батова

Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши фотографію заяви. У підписі до документу вона пообіцяла згодом розповісти подробиці.

– Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року, – йдеться у заяві.

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Зазначимо, що Батова очолила ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця.

Батову призначили у ФДМ для керування напрямком корпоративного управління.

Фото: Ольга Батова

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