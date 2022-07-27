Липень, 27 в 0:17

Різке здорожчання газу в Європі є достатнім приводом для розширення санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він привітав рішення Великої Британії розширити санкції проти Росії.

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– Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях, – зауважив президент.

Також Зеленський відреагував на різке зростання цін на газ в Європі.

– Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії, – заявив очільник держави.

Він вважає, що це не що інше, як свідомий ціновий терор Росії проти Європи.

За словами Володимира Зеленського, Москва робить усе, щоб ця зима для Європи стала найбільш жорсткою. Проте на терор потрібно відповідати санкціями, наголосив президент.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ця зима буде останньою, коли Росія зможе шантажувати країни Європейського Союзу своїм газом.