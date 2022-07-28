Побив до смерті: Нацполіція провела обшуки у сина колишнього директора Рівненської АЕС

Липень, 28 в 8:30

Працівники Національної поліції допитали понад 30 свідків та провели обшуки у сина колишнього директора Рівненської АЕС Павла Павлишина Євгена, який до смерті побив жінку у Вараші Рівненської області.

Про це Українським Новинам повідомили у Національній поліції.

Для об’єктивного встановлення всіх обставин смерті жінки та притягнення винних осіб до відповідальності матеріали кримінального провадження передані до Головного слідчого управління.

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Аби встановити обставини заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень та смерті жінки, проведено низку слідчих дій.

На цей час опитано понад 30 свідків, у тому числі 10 медпрацівників, проведено чотири огляди місць події, зокрема приміщення, біля якого сталося побиття, та медзакладу, де лікувалися постраждалі жінки.

Також відбулося сім слідчих експериментів із потерпілою, основними свідками та очевидцями побиття.

З метою проведення судової експертизи щодо своєчасного та правильного лікування 64-річної потерпілої у Вараській багатопрофільній лікарні вилучено графіки чергувань лікарів, їхні посадові інструкції, протоколи надання медичної допомоги тощо.

Також правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання Євгена Павлишина і на базі відпочинку, де сталися вказані події.

Після завершення рівненським обласним бюро СМЕ судово-медичної експертизи для встановлення механізму заподіяння 64-річній жінці тілесних ушкоджень, а також перевірки належного виконання лікарями професійних обов’язків при її лікуванні, буде призначено комісійну судово-медичну експертизу, проведення якої здійснюватимуть співробітники Головного бюро судово-медичної експертизи.

18 червня на території бази відпочинку у Вараському районі Рівненської області під час конфлікту 34-річний Євген Павлишин наніс тілесні ушкодження двом жінкам – матері і доньці.

Наступного дня через погіршення стану здоров’я 64-річну жінку госпіталізували в травматологічне відділення Вараської лікарні, де 22 червня вона померла.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українськi Новини, справу про вбивство жінки сином ексгендиректора Рівненської АЕС передали до ГСУ Нацполіції.