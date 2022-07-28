Липень, 28 в 13:23

Президент України Володимир Зеленський поставив низку завдань новопризначеному генеральному прокурору Андрію Костіну.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, глава держави сьогодні підписав указ про призначення нового очільника Офісу генпрокурора та представив його керівному складу відомства.

Зеленський назвав символічним призначення генпрокурора в День української державності, який українці сьогодні відзначають уперше. Президент назвав Костіна професійним юристом та фахівцем, який забезпечить системну роботу Офісу генпрокурора.

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– Головне, щоб робота була організована системно, щоб був результат, бо оцінюють нас саме за результатами, – заявив Зеленський.

Він також перерахував головні завдання для нового генпрокурора:

притягнення всіх російських воєнних злочинців до відповідальності;

відновлення справедливості;

відстоювання інтересів України, її суверенітету та територіальної цілісності.

– Український народ бачив і пережив дійсно багато несправедливості за всі ці роки й у теперішній час, і за життя попередніх поколінь. Але саме зараз треба забезпечити суспільству життєво необхідну річ – справедливість… Головне питання сьогодні – це війна та відновлення справедливості саме в цьому, на полі бою, відстоювання наших державних інтересів, територіальної цілісності, нашого суверенітету. І тому завдання прокуратури, я думаю найголовніше, це все ж таки притягнення сьогодні до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях, – наголосив Зеленський.

Він звернувся до Костіна та заявив, що чекає від Офісу генпрокурора результатів.

Андрій Костін, своєю чергою, запевнив, що жоден злочин країни-агресора Росії не залишиться безкарним.

– У виконанні поставлених вами першочергових завдань я сподіваюся на підтримку всієї прокурорської спільноти… Ми забезпечимо невідворотність покарання як у національних судах, так і на міжнародному рівні для кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій рідній землі, – запевнив генпрокурор.

Він додав, що боротьба за справедливість повинна стати філософією діяльності кожного українського прокурора.

Як відомо, Андрій Костін у 2019 році був обраний народним депутатом від партії Слуга народу. Він займав посаду голови парламентського комітету з питань правової політики, відповідав у ВР за судову реформу.

У 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проте не пройшов співбесіду.

Варто зазначити, що своїм першим рішенням на посаді генпрокурора Костін офіційно призначив Олександра Клименка на посаду керівника САП. Клименко раніше пройшов конкурсний відбір та набрав за його результатами найбільшу кількість балів.