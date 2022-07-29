Липень, 29 в 17:34

Верховна Рада вже найближчим часом розгляне близько 50 євроінтеграційних законопроектів, необхідних для зближення України та Євросоюзу.

Про це повідомив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він запевнив, що українська влада не відкладатиме впровадження європейських норм на завершення повномасштабної війни.

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– Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що європейська інтеграція України перейшла від зовнішньополітичного вектора до сфери нашої внутрішньої політики. Ми не відкладаємо впровадження європейських директив та правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що паралельно міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів у рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС. За словами Шмигаля, це станеться “незабаром”.

Прем’єр нагадав, що вже зараз працює “енергетичний безвіз” із Євросоюзом, “транспортний безвіз”. Крім того, скасовано мита й квоти на ввезення українських товарів до ЄС.

Днями віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що до кінця 2022 року відбуватиметься робота з виконання рекомендацій (“домашнього завдання”) Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Стефанішина зазначила, що у Верховній Раді сьогодні є близько 50 законопроєктів, які нардепи розглянуть найближчим часом. А до 9 серпня буде завершено підготовку текстів проєктів законів, необхідних для імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Як відомо, 23 червня в Брюсселі всі держави-члени Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Проте перед початком безпосередніх переговорів про вступ наша держава повинна виконати “домашнє завдання” (загалом Єврокомісія визначила сім блоків реформ).

Як запевнив перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, нардепи планують до кінця 2022 року ухвалити закони, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Джерело: Пресслужба Ольги Стефанішиної