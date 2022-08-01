У Росії немає жодних шансів перемогти у війні проти України – Зеленський
Фото: Офіс президента
У Російській Федерації немає жодних шансів перемогти у повномасштабній війні проти України. У цьому переконаний президент Володимир Зеленський.
– Стратегічно у Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш, – вважає президент.
За словами Зеленського, Україна та інші країни мають триматися разом в обороні, дипломатії та політиці.
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– Потрібно триматися – на Півдні, на Сході та всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами, – наголосив президент України.