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Факти / Україна / Політика

Не має бути ілюзії, що Росія утримається від спроб зірвати український експорт – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Не має бути жодних ілюзій, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. РФ послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які імпортували значні обсяги українського продовольства. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– В умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Подивимось, як працюватимуть домовленості, і чи дійсно буде безпека. На відправлення вже чекають 16 суден. І ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства, – запевнив глава держави.

Президент сказав, що для нашої держави це теж має значну користь – йдеться на лише про мільярди доларів валютного виторгу, а й про створення нових робочих місць.

Зараз дивляться

– У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців. А якщо додати суміжні галузі, то це ще мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям, – вважає Зеленський.

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