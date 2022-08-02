Серпень, 01 в 22:19

Не має бути жодних ілюзій, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. РФ послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які імпортували значні обсяги українського продовольства. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– В умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн. Подивимось, як працюватимуть домовленості, і чи дійсно буде безпека. На відправлення вже чекають 16 суден. І ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства, – запевнив глава держави.

Президент сказав, що для нашої держави це теж має значну користь – йдеться на лише про мільярди доларів валютного виторгу, а й про створення нових робочих місць.

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